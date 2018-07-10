Утренний обзор рязанских пробок: 10 июля

Утром во вторник, 10 июля, на дорогах Рязани образовалось несколько серьезных заторов. Водителям уже «традиционно» придется постоять на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на километр — в сторону города, и на полтора — в сторону Шумаши. Скорость потока не превышает десяти километров в час.
«Стоит» улица Каширина: от пересечения с улицей Солнечной до Первомайского проспекта. Пробка есть на улице Есенина (от улицы Грибоедова до Театральной площади). Скорость машин — не больше семи километров в час.
Проблемно повернуть с Муромского на Касимовское шоссе, с улицы Дзержинского — на Первомайский проспект.
На улице Бирюзова в сторону Канищева затор возник от парка Морской славы до улицы Интернациональной.
Из-за ремонта пробка по-прежнему есть на Южной окружной. Она начинается на 187-м километре. Скорость машин — не больше семи километров в час.