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8:38, 10 июля 2018 616
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Утренний обзор рязанских пробок: 10 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 10 июля

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Утром во вторник, 10 июля, на дорогах Рязани образовалось несколько серьезных заторов. Водителям уже «традиционно» придется постоять на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на километр — в сторону города, и на полтора — в сторону Шумаши. Скорость потока не превышает десяти километров в час.

«Стоит» улица Каширина: от пересечения с улицей Солнечной до Первомайского проспекта. Пробка есть на улице Есенина (от улицы Грибоедова до Театральной площади). Скорость машин — не больше семи километров в час.

Проблемно повернуть с Муромского на Касимовское шоссе, с улицы Дзержинского — на Первомайский проспект.

На улице Бирюзова в сторону Канищева затор возник от парка Морской славы до улицы Интернациональной.

Из-за ремонта пробка по-прежнему есть на Южной окружной. Она начинается на 187-м километре. Скорость машин — не больше семи километров в час.


© RZN.info

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