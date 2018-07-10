Учебный центр ПРАЙМ организовал загородный семинар для стоматологов

Перед началом многие стоматологи искупались в озере, а после его завершения продолжили отдых на природе.
На мероприятии присутствовали врачи-стоматологи сети клиник «
Учебный день посвятили современным методикам, техникам и тенденциям работы с зубными корневыми каналами.
Для проведения курса учебный центр ПРАЙМ пригласил кандидата медицинских наук, члена Российской и Американской эндодонтической ассоциации, главного редактора журнала «Эндодонтия» и одного из ведущих специалистов в области эндодонтии Алексея Болячина.
Сертификаты о прохождении курса получили более сорока стоматологов Рязани.
«Как показала практика, такой формат мероприятия позволяет лучше усвоить знания. Учебный центр ПРАЙМ подарил возможность стоматологам Рязани не только расширить свои профессиональные знания, но и отдохнуть в кругу коллег», — отметили организаторы.