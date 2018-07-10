У Любимова появился новый советник

У Николая Любимова появился новый советник. Наталья Гаркуша будет курировать вопросы создания проектного офиса при рязанском правительстве,
По словам советника, в ближайшее время области нужно оперативно выдвинуть предложения для включения в приоритетные национальные проекты, которые формируют на федеральном уровне в рамках исполнения майских указов президента.
Отмечается, что у Натальи Гаркуша есть большой опыт работы в Центре проектного менеджмента РАНХиГС.
В начале мая советником Любимова по развитию потребительской кооперации