Роналду перешел в «Ювентус»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду перешел в туринский «Ювентус». Об этом сообщил официальный
За «сливочных» Роналду выступал с 2009 года. За это время он забил 451 гол в 438 играх, дважды стал чемпионом Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов.
«Для «Реала «Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальной ссылкой для следующих поколений. «Реал Мадрид» всегда будет вашим домом», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что стоимость сделки составит около 100 млн евро. В год пятикратный обладатель Золотого мяча будет получать около 30 млн евро.