Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:52, 10 июля 2018 998
 0    0

Роналду перешел в «Ювентус»

Роналду перешел в «Ювентус»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду перешел в туринский «Ювентус». Об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба.

За «сливочных» Роналду выступал с 2009 года. За это время он забил 451 гол в 438 играх, дважды стал чемпионом Испании, четыре раза победил в Лиге чемпионов.

«Для «Реала «Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальной ссылкой для следующих поколений. «Реал Мадрид» всегда будет вашим домом», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость сделки составит около 100 млн евро. В год пятикратный обладатель Золотого мяча будет получать около 30 млн евро.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
18:52, 10 июля 2018
Роналду перешел в «Ювентус»
11:44, 10 июля 2018
Хорватский футболист записал второе видео с лозунгом «Слава Украине»
21:15, 9 июля 2018
Рязанцы снова стали чемпионами ЦФО по пляжному волейболу
11:22, 9 июля 2018
В Кубке «Инвеста» по стритболу разыграли путевку на Кубок России
11:13, 9 июля 2018
В Спасском районе прошел турнир для рыбаков с нарушением слуха. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Рязанцы посетили футбольные матчи иностранных команд и рассказали корреспонденту RZN.info свои впечатления.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 352 729
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 771
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 450
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 070
В Рязанском районе столкнулись две машины
15:17, 3 июля 2018 26 117
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 13.07.2018
Архив голосований
Форум