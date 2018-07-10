Старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин заявил о давлении на потерпевших по делу «Зимней вишни», передает РИА «
По словам Габдулина, давление оказывают коллеги обвиняемого — начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина.
«Потерпевшим угрожают через соцсети, накануне у здания суда было порядка 20 мужчин, которые допускали личные оскорбления и угрозы в сторону потерпевших. Это были коллеги Бурсина. Они фотографировали машины, на которых те приехали», — заявил следователь на суде.
Габдулин отметил, что обвиняемый знает адреса потерпевших.
На суде потерпевшие заявили, что опасаются за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье своих детей. Истцы рассказали, что пожарные угрожают им фразами «сами будете тушить».
Бурсин отрицает причастность к угрозам.
Напомним, главу службы пожаротушения обвиняют в халатности. По версии следствия, он не провел разведку и неправильно определил ранг пожара и не привлек дополнительные средства, из-за чего погибли люди.
Следствие ходатайствует об аресте Бурсина до 7 сентября.
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