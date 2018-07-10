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11:42, 10 июля 2018 58
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На потерпевших по делу «Зимней вишни» оказывают давление — следствие

На потерпевших по делу «Зимней вишни» оказывают давление — следствие

Старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин заявил о давлении на потерпевших по делу «Зимней вишни», передает РИА «Новости».

По словам Габдулина, давление оказывают коллеги обвиняемого — начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина.

«Потерпевшим угрожают через соцсети, накануне у здания суда было порядка 20 мужчин, которые допускали личные оскорбления и угрозы в сторону потерпевших. Это были коллеги Бурсина. Они фотографировали машины, на которых те приехали», — заявил следователь на суде.

Габдулин отметил, что обвиняемый знает адреса потерпевших.

На суде потерпевшие заявили, что опасаются за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье своих детей. Истцы рассказали, что пожарные угрожают им фразами «сами будете тушить».

Бурсин отрицает причастность к угрозам.

Напомним, главу службы пожаротушения обвиняют в халатности. По версии следствия, он не провел разведку и неправильно определил ранг пожара и не привлек дополнительные средства, из-за чего погибли люди.

Следствие ходатайствует об аресте Бурсина до 7 сентября.

По делу о «Зимней вишне» арестовали десять человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, руководителей областного МЧС, а также ответственных за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня.

Фото с сайта Vse42.ru


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