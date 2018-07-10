На дне рождения музея-заповедника Есенина выступит Дмитрий Певцов. Программа праздника

На дне рождения музея-заповедника Есенина выступит Дмитрий Певцов. Об этом сообщили в
Рязанцев пригласили посетить праздник, посвященный 53-летию Государственного музея-заповедника имени Сергея Есенина в Константинове, которой состоится в субботу, 28 июля.
В 11:00 в выставочном зале откроется экспозиция «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» заслуженного художника России Александра Бурзянцева. Ее приурочат к 90-летию со дня рождения автора цикла картин, посвященных Есенину.
В 11:30 на усадьбе родителей поэта начнется официальное открытие праздника: к памятнику возложат цветы, а затем начнется концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница».
С 11:00 до 13:00 на усадьбе Кашиной гости из Воронежа будут варить вишневое «Литературное варенье», а рядом гостям покажут «Чаепитие в летнем саду» — фрагмент театрализованной экскурсии «Ожившие воспоминания».
В это же время в земской школе пройдет музейное занятие «Открытка из Константинова», в доме священника Смирнова — музейная программа «Волшебный фонарь».
В 13:00 на летней эстраде выступит народный артист России Дмитрий Певцов.