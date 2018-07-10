Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:05, 10 июля 2018 172
 0    0

Глав рязанских районов обязали до сентября отчитаться о заросших лесом полях

Глав рязанских районов обязали до сентября отчитаться о заросших лесом полях

Фото: Pixabay.com

Главы рязанских районов до сентября должны отчитаться о заросших лесом полях. Об этом во вторник, 10 июля, заявил вице-губернатор Игорь Греков, сообщил сайт регионального правительства.

Греков напомнил, что районы обязаны были к июлю завершить межевание сельхозучастков, поставить их на кадастровый учет и передать документы в правительство, где земли могут перевести в лесной фонд. По словам вице-губернатора, это поручение Любимова своевременно выполнили лишь в Александро-Невском районе. В одиннадцати районах заключили договоры на проведение кадастровых работ.

«Времени для выполнения поручения губернатора Рязанской области было более чем достаточно, — сказал Греков. — Контрольный срок больше продлеваться не будет».

Он подчеркнул, что поставленные Любимовым задачи должны выполняться «неукоснительно».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
22:05, 10 июля 2018
Глав рязанских районов обязали до сентября отчитаться о заросших лесом полях
19:31, 10 июля 2018
В Рязанской области увеличили объем льготных кредитов для аграриев
16:14, 10 июля 2018
Три рязанских села получат полтора миллиона на местные инициативы
9:12, 9 июля 2018
Росстандарт введет новые правила контроля за недоливом бензина на заправках
21:50, 8 июля 2018
Рязанский и самарский губернаторы обсудили перспективы туризма и молочного животноводства
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Рязанцы посетили футбольные матчи иностранных команд и рассказали корреспонденту RZN.info свои впечатления.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 352 842
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 778
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 456
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 076
В Рязанском районе столкнулись две машины
15:17, 3 июля 2018 26 204
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 13.07.2018
Архив голосований
Форум