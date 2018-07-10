Глав рязанских районов обязали до сентября отчитаться о заросших лесом полях

Главы рязанских районов до сентября должны отчитаться о заросших лесом полях. Об этом во вторник, 10 июля, заявил вице-губернатор Игорь Греков,
Греков напомнил, что районы обязаны были к июлю завершить межевание сельхозучастков, поставить их на кадастровый учет и передать документы в правительство, где земли могут перевести в лесной фонд. По словам вице-губернатора, это поручение Любимова своевременно выполнили лишь в Александро-Невском районе. В одиннадцати районах заключили договоры на проведение кадастровых работ.
«Времени для выполнения поручения губернатора Рязанской области было более чем достаточно, — сказал Греков. — Контрольный срок больше продлеваться не будет».
Он подчеркнул, что поставленные Любимовым задачи должны выполняться «неукоснительно».