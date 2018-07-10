Директор чучковского предприятия три месяца не выплачивал зарплату сотрудникам

С января по март 2017 года директор ООО «Возрождение», расположенного в Чучкове, не выплачивал сотрудникам зарплату. Об этом сообщил
Отмечается, что директор задолжал двум сотрудникам не менее 250 тысяч рублей. При этом в кассе и на счетах предприятия были деньги, которые он тратил на различные хозяйственные нужды предприятия.
После проверки следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Сейчас выясняется, скольким еще людям не выплачивали зарплату. Расследование продолжается.