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10:48, 10 июля 2018 88
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Директор чучковского предприятия три месяца не выплачивал зарплату сотрудникам

Директор чучковского предприятия три месяца не выплачивал зарплату сотрудникам

С января по март 2017 года директор ООО «Возрождение», расположенного в Чучкове, не выплачивал сотрудникам зарплату. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Отмечается, что директор задолжал двум сотрудникам не менее 250 тысяч рублей. При этом в кассе и на счетах предприятия были деньги, которые он тратил на различные хозяйственные нужды предприятия.

После проверки следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Сейчас выясняется, скольким еще людям не выплачивали зарплату. Расследование продолжается.


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