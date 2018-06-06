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17:39, 6 июня 2018 367
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В России закрыли почти 400 торговых центров после проверок пожарной безопасности

В России закрыли почти 400 торговых центров после проверок пожарной безопасности

После проверок пожарной безопасности в России закрыли почти 400 торговых центров. Об этом передает «Интерфакс».

«Судами вынесено решение о приостановлении работы 391 торгового центра. Из них 114 досрочно исправили нарушения», — сообщил журналистам в среду, 6 июня, директор департамента надзорной деятельности ведомства Ринат Еникеев.

На данный момент проверили 63 из 85 тысяч объектов массового пребывания людей. Итоговый отчет глава МЧС представит правительству 30 июля.

«На сегодняшний день провели более 62 тысяч проверок объектов защиты, на 30 тысячах выявлены серьезные недостатки, более 260 тысяч нарушений пожарных нормативов», — сказал Еникеев.

Он отметил, что более 10 тысяч проверенных зданий работают с нарушениями в работе автоматических систем, 16 тысяч имеют неудовлетворительные системы эвакуационных выходов.

Более тысячи объектов представляют собой реконструированные здания производственно-складского назначения, аналогичные кемеровской"Зимней вишне".

Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, который произошел 25 марта, Генпрокуратура поручила провести внеплановые проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.


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