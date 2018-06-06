В Михайловском районе столкнулись грузовик и «ГАЗель», есть пострадавший

Около села Пушкари в Михайловском районе столкнулись грузовик MAN и «ГАЗель». Об этом сообщила
В аварии пострадал человек. На место происшествия выезжали один расчет и три пожарных.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Около села Пушкари в Михайловском районе столкнулись грузовик MAN и «ГАЗель». Об этом сообщила
В аварии пострадал человек. На место происшествия выезжали один расчет и три пожарных.
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