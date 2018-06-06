Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:16, 6 июня 2018 572
 0    0

В Михайловском районе столкнулись грузовик и «ГАЗель», есть пострадавший

В Михайловском районе столкнулись грузовик и «ГАЗель», есть пострадавший

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Около села Пушкари в Михайловском районе столкнулись грузовик MAN и «ГАЗель». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В аварии пострадал человек. На место происшествия выезжали один расчет и три пожарных.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:23, 6 июня 2018
В аварии в Михайловском районе погиб водитель «ГАЗели». Фото
16:16, 6 июня 2018
В Михайловском районе столкнулись грузовик и «ГАЗель», есть пострадавший
13:44, 6 июня 2018
Бывший заключенный сразу после освобождения ограбил дом в Рязанской области
13:09, 6 июня 2018
Скопинец домогался к знакомой в машине, угрожая ее убить
12:54, 6 июня 2018
В Рязанской области осудят мужчину, застрелившего знакомого из винтовки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов 1

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 39 286
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 318
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 19 562
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 485
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 16 781
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум