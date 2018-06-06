Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:41, 6 июня 2018 234
 0    0

Московскую учительницу уволили за поход с учениками на спектакль по произведению Хаксли

Московскую учительницу уволили за поход с учениками на спектакль по произведению Хаксли

Учительницу московской школы уволили за поход с классом на постановку по произведению Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», которая прошла в театре «Модерн». Об этом передает ТАСС.

«Пришла учительница с группой учеников, посмотрела спектакль. Она всегда водит класс на разные спектакли и мы в очередной раз ей позвонили, чтобы позвать на премьеры и она сказал, что ее уволили», — сказал директор театра Алексей Черепнев.

Он рассказал, что все десять учеников, пришедших на спектакль — выпускники школы и их возраст соответствует возрасту зрителей, допускаемых на спектакль.

«Спектакль не несет в себе никакой негативной информации — нецензурных фраз или обнаженных тел, вообще нет. Произведение Олдоса Хаксли — это антиутопия, показывает на сколько деградирует мир. Мы получается, что этой ситуацией, когда мы доводим до абсурда каждую проблему, сами идём в этот „О дивный новый мир“, в эту антиутопию, которую рисовал в 30-е годы Хаксли», — добавил он.

Как отметил Черепнев, учительница уже устроилась в другую школу, но ситуация отбила у нее «охоту своих учеников приводить в театр».

«Это и страшно, что к сожалению своими действиями некоторые люди приводят наше общество к такой ситуации, когда люди боятся и не хотят никакой ответственности. Проще этого вообще не делать, не ходить в театр, не водить учеников, чем брать на себя какую-то инициативу, ответственно, а получается, что инициатива наказуема», — поделился он.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:22, 6 июня 2018
Минтранс предложить запретить продажу крепкого алкоголя в поездах во время ЧМ-2018
21:41, 6 июня 2018
Московскую учительницу уволили за поход с учениками на спектакль по произведению Хаксли
21:03, 6 июня 2018
В Рязанской области осудили «черного лесоруба» из Москвы
20:12, 6 июня 2018
Карабасов рассмотрел обращения рязанцев на личном приеме
19:17, 6 июня 2018
Рязанское правительство на три года заключит соглашение с профсоюзами и работодателями
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 39 607
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 375
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 19 651
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 517
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 16 821
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум