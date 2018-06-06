Московскую учительницу уволили за поход с учениками на спектакль по произведению Хаксли

Учительницу московской школы уволили за поход с классом на постановку по произведению Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», которая прошла в театре «Модерн». Об этом передает ТАСС .

«Пришла учительница с группой учеников, посмотрела спектакль. Она всегда водит класс на разные спектакли и мы в очередной раз ей позвонили, чтобы позвать на премьеры и она сказал, что ее уволили», — сказал директор театра Алексей Черепнев.

Он рассказал, что все десять учеников, пришедших на спектакль — выпускники школы и их возраст соответствует возрасту зрителей, допускаемых на спектакль.

«Спектакль не несет в себе никакой негативной информации — нецензурных фраз или обнаженных тел, вообще нет. Произведение Олдоса Хаксли — это антиутопия, показывает на сколько деградирует мир. Мы получается, что этой ситуацией, когда мы доводим до абсурда каждую проблему, сами идём в этот „О дивный новый мир“, в эту антиутопию, которую рисовал в 30-е годы Хаксли», — добавил он.

Как отметил Черепнев, учительница уже устроилась в другую школу, но ситуация отбила у нее «охоту своих учеников приводить в театр».

«Это и страшно, что к сожалению своими действиями некоторые люди приводят наше общество к такой ситуации, когда люди боятся и не хотят никакой ответственности. Проще этого вообще не делать, не ходить в театр, не водить учеников, чем брать на себя какую-то инициативу, ответственно, а получается, что инициатива наказуема», — поделился он.