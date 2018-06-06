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22:22, 6 июня 2018 95
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Минтранс предложить запретить продажу крепкого алкоголя в поездах во время ЧМ-2018

Минтранс предложить запретить продажу крепкого алкоголя в поездах во время ЧМ-2018

Минтранс предложить запретить продажу крепкого алкоголя (с содержанием этилового спирта выше 16,5%) в бесплатных поездах во время Чемпионата мира по футбола-2018. Об этом передает RNS.

«В целях сохранения качества транспортного обслуживания, в соответствии с письмом РЖД от 25.05.2018, предлагается ограничить продажу алкогольных напитков в указанных поездах, разрешив розничную продажу только алкогольный продукции с содержанием этилового спирта, не более чем 16,5% объема готовой продукции», — говорится в письме замминистра транспорта Алана Лушникова в аппарат правительства.

Как заявил в документе Минтранс, это «предложение предварительно согласовано РЖД с ГУТ МВД России».

Также ведомство предложило запретить продажу алкоголя при заказе доставки алкоголя из вагона-ресторана.

В РЖД отказались от комментариев.


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