Карабасов рассмотрел обращения рязанцев на личном приеме

И.о. главы администрации Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Об этом сообщил
Встреча с горожанами прошла в среду, 6 июня. Рязанцев интересовали благоустройство дворов и общественных пространств города, ремонт спортплощадок и установка спортинвентаря во дворах жилых домов, ремонт дорог на отдельных улицах Рязани.
Всего Карабасов рассмотрел обращения пяти заявителей. И.о. главы мэрии дал «необходимые поручения соответствующим структурным подразделениям и курирующим заместителям».
Решение вопросов он будет контролировать лично.