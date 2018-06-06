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12:03, 6 июня 2018 212
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Фестиваль в Касимове вошел в топ-10 лучших культурных событий начала лета

Фестиваль в Касимове вошел в топ-10 лучших культурных событий начала лета

Фестиваль «Золотая ладья» в Касимове вошел в топ-10 лучших культурных событий начала лета. Об этом сообщило аналитического агентство «ТурСтат».

В список также вошли Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, музыкальный фестиваль имени Чайковского в Клину, фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» в Нижегородской области, военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» в Вологодской области, фестиваль уличных театров в Архангелске, театральный фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной Поляне и другие.

Фестиваль народного творчества «Золотая ладья» пройдет 16 июня 2018 года в Касимове. В программе — народный театр, представления, торговые ряды, старинные блюда татарской кухни.

Отмечается, что в 2017 году фестиваль «Золотая ладья» посетили 2,5 тысячи человек.


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