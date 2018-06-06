В среду, 6 июня, более четырех тысяч рязанских одиннадцатиклассников написали ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщил
Продолжительность экзамена составила три с половиной часа. За это время школьники должны были выполнить 26 заданий.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья итоговую аттестацию по русскому языку провели в формате государственного выпускного экзамена.
Нарушений во время экзамена не зафиксировали. О результатах будет известно не позже 25 июня.
Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24. Минимальный проходной порог для поступления в вузы составил 36 баллов.
Ранее рязанские школьники написали ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ, математике, химии и истории.