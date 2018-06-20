В Захаровском районе захоронили останки летчиков, погибших осенью 1941 года

В среду, 20 июня, в селе Большое Коровино Захаровского района захоронили останки советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны.

Бомбардировщик ДБ-3 разбился 17 октября 1941 года недалеко от деревни Хутор Охотники Захаровского района. Самолет возвращался с боевого задания из района Серебряных Прудов.

Из четырех членов экипажа погибли трое: штурман — лейтенант Борис Тимофеевич Подорожный, воздушный стрелок Федор Данилович Сарамуд и стрелок-радист младший сержант Борис Алексеевич Громов. Летчик Александр Аверьянович Колодкин смог покинуть бомбардировщик и остался жив.

Место падения самолета обнаружили курсанты академии ФСИН из отряда «Поиск».

Также в этот день предали земле лейтенанта Петра Андреевича Карева — сапера, погибшего в районе поселка Некрасово. Он обеспечивал минирование подступов к линии обороны.

Останки солдат и офицеров захоронили возле памятника воинам, павшим в Великую Отечественную войну.

Цветы к могилам возложили вице-губернатор Игорь Греков, ответственный секретарь «Поискового Движения России» Елена Цунаева и жители села.

«У победы не должно быть безымянных героев. Все они — и рядовые, и генералы, приближали май 45-го. Очень важно, что мы узнаем имена неизвестных солдат» — сказал Греков.

По словам Елены Цунаевой, поиск погибших — очень трудная работа, для родных — это поиск длиною в жизнь. Так, например, дочь погибшего штурмана Тамара Пронская искала своего отца с 1966 года.

«В августе сорок первого отец приехал, чтобы помочь нам с мамой эвакуироваться в Ташкент. Проводил нас до Рыбинска и отправился в свою воинскую часть. Позже мама получила похоронку, что отец погиб. Мы знали и дату, и место — Рязанская область, 17 октября. Судьба свела нас с однополчанином отца, он дал нам координаты архива Минобороны. И так я начала поиск своего отца в 1966 году, когда закончила мединститут. В архивах была путаница с датами, по их данным папа умер в июле 1942 года. Стали отправлять данные в Рязань, пытались узнать через знакомых. Поиски были безуспешны до 2005 года. Нам подсказали, что нужно искать через ветеранов, благодаря им нашли место гибели отца, и мы в 2005 году в первый раз приехали на место воронки», — рассказала дочь лейтенанта Подорожного.

Председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» Николай Стрелков рассказал, что информацию о погибшем экипаже бомбардировщика искали в рамках проекта «Небо Родины», в поисках участовало много людей. Труднее шло дело с найденными останками возле села Некрасово. С ними нашли личный блокнот, офицерский ремень, патроны от пистолета «Наган». Все это указывало на то, что умерший был офицером.

По рассказам местных жителей установили, что это был лейтенант Карев. «Даже если это не лейтенант Карев, этот солдат также достоин захоронения со всеми почестями», — сказал Стрелков.