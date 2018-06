В США енот взобрался на крышу 23-этажного здания по отвесной стене. Фото и видео

В США енот взобрался на крышу 23-этажного здания по отвесной стене. Животное заставило переживать за свою судьбу миллионы зрителей, передает ТАСС .

Инцидент произошел во вторник, 12 июня, на небоскребе UBS Tower города Сент-Пол, штат Миннесота. Пользователи сети в Twitter устроили реалити-шоу с его участием, за перемещением енота от этажа к этажу наблюдали зрители по всему миру.

Снимками со смелым «альпинистом», а также переживаниями о его судьбе пользователи делились под хештегом #mprracoon, где MPR — аббревиатура радиостанции Minnesota Public Radio, которая неотрывно рассказывала зрителям о перемещении хищника.

На место также приезжали специалисты службы контроля за животными, но они решили не трогать енота, опасаясь, что тот может испугаться и сорваться с большой высоты.

Утром в среду, 13 июня, енот добрался до крыши.

Фото Twitter Johnson88Ben

He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We’ve been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0