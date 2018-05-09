В среду, 9 мая, в Сасовском районе столкнулись «ГАЗель» и два грузовика. Есть пострадавший,
Авария произошла в 5:50 на 397-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Столкнулись «ГАЗель», Hyundai и MAN.
На место выезжал один пожарный расчет.
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В среду, 9 мая, в Сасовском районе столкнулись «ГАЗель» и два грузовика. Есть пострадавший,
Авария произошла в 5:50 на 397-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Столкнулись «ГАЗель», Hyundai и MAN.
На место выезжал один пожарный расчет.
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В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.