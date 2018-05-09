Днем в среду, 9 мая, на Театральной площади столкнулись «девяносто девятая» и «пятнадцатая». Никто не пострадал.
Машины получили незначительные повреждения. На месте работают полицейские.
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Днем в среду, 9 мая, на Театральной площади столкнулись «девяносто девятая» и «пятнадцатая». Никто не пострадал.
Машины получили незначительные повреждения. На месте работают полицейские.
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В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.