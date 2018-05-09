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13:49, 9 мая 2018 83
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На Театральной площади столкнулись «девяносто девятая» и «пятнадцатая»

На Театральной площади столкнулись «девяносто девятая» и «пятнадцатая»

Днем в среду, 9 мая, на Театральной площади столкнулись «девяносто девятая» и «пятнадцатая». Никто не пострадал.

Машины получили незначительные повреждения. На месте работают полицейские.


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«Не бывает атеистов в окопах под огнем». Рязанский священнослужитель рассказал о подвиге молодого солдата

«Не бывает атеистов в окопах под огнем». Рязанский священнослужитель рассказал о подвиге молодого солдата

В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.

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