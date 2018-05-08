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18:01, 8 мая 2018 704

Рязанский приборный завод поздравил ветеранов с Днем Победы

Рязанский приборный завод поздравил ветеранов с Днем Победы

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) организовали мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цветы к заводской стеле с Огнем памяти возложили гендиректор АО «ГРПЗ» Павел Будагов, ветераны войны и участники боевых действий в горячих точках, представители подразделений завода и Молодежного центра. Память погибших почтили минутой молчания.

Заводчане также навестили бывших коллег — 38 фронтовиков и тружеников тыла, работавших в годы войны на заводе, узников фашистских концлагерей. Они поздравили ветеранов с 9 Мая и вручили им подарки.

Молодые сотрудники АО «ГРПЗ» возложили цветы и к мемориальным доскам в Рязани, на которых увековечены имена работавших на предприятии Героев Советского Союза и Кавалера трех Орденов Славы. Памятные доски завод установили в честь 65-летия Великой Победы.

Стелу с Огнем памяти возвели у главной проходной завода в 2005 году. На нее нанесли имена 474 участников Великой Отечественной войны, которые трудились на предприятии.

Цветы к этой стеле и мемориальным доскам возлагают ежегодно в честь Дня Победы, Дня защитника Отечества, а также в День памяти и скорби.


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