Рязанский приборный завод поздравил ветеранов с Днем Победы

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) организовали мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Цветы к заводской стеле с Огнем памяти возложили гендиректор АО «ГРПЗ» Павел Будагов, ветераны войны и участники боевых действий в горячих точках, представители подразделений завода и Молодежного центра. Память погибших почтили минутой молчания.
Заводчане также навестили бывших коллег — 38 фронтовиков и тружеников тыла, работавших в годы войны на заводе, узников фашистских концлагерей. Они поздравили ветеранов с 9 Мая и вручили им подарки.
Молодые сотрудники АО «ГРПЗ» возложили цветы и к мемориальным доскам в Рязани, на которых увековечены имена работавших на предприятии Героев Советского Союза и Кавалера трех Орденов Славы. Памятные доски завод установили в честь 65-летия Великой Победы.
Стелу с Огнем памяти возвели у главной проходной завода в 2005 году. На нее нанесли имена 474 участников Великой Отечественной войны, которые трудились на предприятии.
Цветы к этой стеле и мемориальным доскам возлагают ежегодно в честь Дня Победы, Дня защитника Отечества, а также в День памяти и скорби.