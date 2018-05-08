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12:52, 8 мая 2018 399
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Парламент Армении избрал премьером лидера народных протестов

Парламент Армении избрал премьером лидера народных протестов

Парламент Армении избрал премьер-министром лидера оппозиционного движения «Елк» Никола Пашиняна. Его кандидатуру поддержали 59 депутатов, против прогосовали 42 человека, передает «Meduza».

Пашиняна утвердили со второй попытки. 1 мая политика не поддержали представители правящей Республиканской партии, обладающей большинством мест в парламенте Армении.

После массовых протестов в стране республиканцы провели повторные выборы.

С 13 апреля в Армении проходили массовые акции протеста против выдвижения на пост премьера бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Несмотря на митинги, парламент его избрал, но уже 23 апреля он ушел в отставку под давлением протестующих.

Фото «Википедии»


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