Парламент Армении избрал премьером лидера народных протестов

Парламент Армении избрал премьер-министром лидера оппозиционного движения «Елк» Никола Пашиняна. Его кандидатуру поддержали 59 депутатов, против прогосовали 42 человека, передает «
Пашиняна утвердили со второй попытки. 1 мая политика не поддержали представители правящей Республиканской партии, обладающей большинством мест в парламенте Армении.
После массовых протестов в стране республиканцы провели повторные выборы.
С 13 апреля в Армении проходили массовые акции протеста против выдвижения на пост премьера бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Несмотря на митинги, парламент его избрал, но уже 23 апреля он ушел в отставку под давлением протестующих.
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