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16:30, 8 мая 2018 333

Оборудование «Рязаньэнерго» подготовили к пожароопасному периоду

Оборудование «Рязаньэнерго» подготовили к пожароопасному периоду

Оборудование филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подготовили к пожароопасному периоду. Энергетики провели комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного энергоснабжения и функционирования электросетевых объектов.

«Чтобы обезопасить оборудование от низовых и торфяных пожаров, организуют опашку по периметру подстанций 35-110 кВ, у которых отсутствуют железобетонные ограждения, а также окопку деревянных опор», — пояснили в пресс-службе филиала.

Специалисты тщательно осмотрели маслонаполненное и кабельное оборудование, проверили работоспособность систем противопожарной защиты, охлаждения трансформаторов, реакторов и систем кондиционирования.

Персонал «Рязаньэнерго» доукомплектовали спецодеждой и средствами пожаротушения. Энергетики прошли необходимые инструктажи и поучаствовали в совместных тренировках с МЧС.

«Налажено информационное взаимодействие с подразделениями Росгидромета, МЧС, лесничествами и администрациями муниципальных образований для получения оперативных прогнозов, информации о погодных условиях и чрезвычайных ситуациях на территории региона», — добавили в филиале.

Специалисты «Рязаньэнерго» предупредили рязанцев о том, что использовать охранные зоны ВЛ в качестве площадки для складирования различного бытового мусора и предметов, создающих угрозу возгорания, запрещено.


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