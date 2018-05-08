Оборудование «Рязаньэнерго» подготовили к пожароопасному периоду

Оборудование филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подготовили к пожароопасному периоду. Энергетики провели комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного энергоснабжения и функционирования электросетевых объектов.
«Чтобы обезопасить оборудование от низовых и торфяных пожаров, организуют опашку по периметру подстанций 35-110 кВ, у которых отсутствуют железобетонные ограждения, а также окопку деревянных опор», — пояснили в пресс-службе филиала.
Специалисты тщательно осмотрели маслонаполненное и кабельное оборудование, проверили работоспособность систем противопожарной защиты, охлаждения трансформаторов, реакторов и систем кондиционирования.
Персонал «Рязаньэнерго» доукомплектовали спецодеждой и средствами пожаротушения. Энергетики прошли необходимые инструктажи и поучаствовали в совместных тренировках с МЧС.
«Налажено информационное взаимодействие с подразделениями Росгидромета, МЧС, лесничествами и администрациями муниципальных образований для получения оперативных прогнозов, информации о погодных условиях и чрезвычайных ситуациях на территории региона», — добавили в филиале.
Специалисты «Рязаньэнерго» предупредили рязанцев о том, что использовать охранные зоны ВЛ в качестве площадки для складирования различного бытового мусора и предметов, создающих угрозу возгорания, запрещено.