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12:49, 8 мая 2018 3 316
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Никто не забыт. Рязанские власти и ветераны возложили цветы к Скорбященскому мемориалу

Никто не забыт. Рязанские власти и ветераны возложили цветы к Скорбященскому мемориалу

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Накануне Дня Победы рязанские власти и ветераны почтили память погибших в Великой Отечественной войне и пропавших без вести. Церемония возложения цветов прошла во вторник, 8 мая, на Скорбященском кладбище.

Колонна стартовала от центрального входа в Мемориальный парк, у Вечного огня отслужили молебен о погибших бойцах. После панихиды память павших солдат почтили минутой молчания, прозвучали гимн и автоматные залпы.

Первым цветы и венки к мемориалу возложил Николай Любимов. За ним проследовали председатель облдумы Аркадий Фомин и председатель гордумы Владислав Фролов, и.о. главы администрации Сергей Карабасов, депутаты, общественные деятели, ветераны, члены партий, курсанты и другие рязанцы.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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