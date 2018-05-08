Никто не забыт. Рязанские власти и ветераны возложили цветы к Скорбященскому мемориалу

Накануне Дня Победы рязанские власти и ветераны почтили память погибших в Великой Отечественной войне и пропавших без вести. Церемония возложения цветов прошла во вторник, 8 мая, на Скорбященском кладбище.
Колонна стартовала от центрального входа в Мемориальный парк, у Вечного огня отслужили молебен о погибших бойцах. После панихиды память павших солдат почтили минутой молчания, прозвучали гимн и автоматные залпы.
Первым цветы и венки к мемориалу возложил Николай Любимов. За ним проследовали председатель облдумы Аркадий Фомин и председатель гордумы Владислав Фролов, и.о. главы администрации Сергей Карабасов, депутаты, общественные деятели, ветераны, члены партий, курсанты и другие рязанцы.