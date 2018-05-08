Кандидаты праймериз «Единой России» высадили цветы для ветеранов

В понедельник, 7 мая, кандидаты предварительного голосования «Единой России» высадили цветы, декоративные кустарники и деревья для ветеранов. Акция «Цветы победителям» прошла в Рязанском геронтологическом центре имени Петра Мальшина.
К работе также присоединились волонтеры пенсионного возраста, участники «звездных» отрядов из РГАТУ, члены детской общественной организации «Хозяин Мещеры» из школы №47.
«Кандидаты предварительного голосования должны понимать, что большую часть времени в работе народных избранников занимает общение с жителями города, содействие в решении их насущных проблем, участие в благоустройстве города, — отметила руководитель региональной приемной „Единой России“ Татьяна Панфилова. — В геронтологическом центре сегодня проживают ветераны, вдовы участников Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, ветераны труда. Накануне великого праздника Дня Победы мы решили украсить территорию центра, чтобы каждый день их радовали цветущие клумбы и красивые кустарники».
Напомним, на сегодняшний день заявки на участие в праймериз «Единой России» подали уже более ста человек. Среди них представители разных профессий, молодежь, действующие депутаты, активисты общественных организаций и студенты.