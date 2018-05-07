Жители Мурмина попросили депутата Госдумы помочь в благоустройстве кладбища

В пятницу, 4 мая, член «Единой России» в Госдуме Елена Митина провела личный прием граждан в поселке Мурмино Рязанского района. Встреча прошла в рамках региональной недели депутата.
Один из заявителей, Николай Филин, рассказал, что жители поселка хотят благоустроить местное кладбище. По его словам, они подготовили проект, который участвовал в областном конкурсном отборе программ поддержки местных инициатив от Рязанского района. «К сожалению, его не выбрали. Мы были готовы не только к софинансированию проекта, но и к личному участию. Закупили материалы, есть техника, есть желание. Обращаемся к вам за помощью в реализации нашей инициативы», — сказал Филин, добавив, что жители начнут благоустраивать территорию своими силами.
Елена Митина ответила, что готова оказать содействие в решении вопроса. Парламентарий также выслушала обращения, касающиеся здравоохранения и образования. В частности, рассмотрела вопрос о компенсации транспортных расходов для педагогов, живущих в городе и работающих в селе.
По всем вопросам Митина дала подробные разъяснения. По некоторым обращениям подготовят депутатские запросы, которые направят в соответствующие инстанции.