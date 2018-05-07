В понедельник из-за репетиции Парада Победы перекроют центр Рязани

В понедельник, 7 мая, из-за репетиции Парада Победы перекроют центр Рязани. Об этом сообщил
Движение закроют от площади Победы до улицы Ленина с 21:00 7 мая до 1:30 8 мая. Также изменится движение общественного транспорта.
Троллейбусы:
- маршруты №№1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района следуют до Торгового Дома «Барс» (Московское шоссе, дом №5а) и обратно;
- маршруты №№5 В и 5н от конечной остановки «улица Строителей» следуют через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади и обратно;
- маршрут №2 от конечной остановки «Октябрьский городок» следует через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до остановки «Завод САМ» и далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;
- маршрут №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «ЦПКО» по улицам Новая, Есенина и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);
- маршрут №6 следует по маршруту №12.
Автобусы:
- маршруты №№5, 7 до Театральной площади следуют без изменений, далее по улице Есенина до площади Мичурина;
- маршрут №№11, 17 следуют по Семинарской улице;
- маршруты №№ 4, 13, 15, 18 следуют до железнодорожного вокзала «Рязань-2»;
- маршрут №20 со стороны поселка Мехзавода следует до улицы Дзержинского (остановка «Музучилище») и далее по улице Высоковольтной по своему маршруту, со стороны Микрорайона №1 — до площади Мичурина;
- маршрут №16 следует до остановки «Радиоакадемия» без изменений, далее по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина до Театральной площади, далее по своему маршруту.
Маршрутки:
- маршруты №№31, 47, 53, 68, 73, 88, 91 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своим маршрутам;
- маршруты №№41, 66, 75 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь — улица Ленина — улица Свободы — площадь Свободы, далее — по своим маршрутам;
- маршруты №№50, 70, 71, 80, 82, 95 следуют до ТД «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского, далее — по своим маршрутам;
- маршруты №87 следуют до ТД «Барс» — по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — площадь Мичурина (разворот);
- маршруты №34 следуют до улицы Каширина по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Семинарская улица — улица Ленина — Театральная площадь, далее — по своему маршруту;
- маршруты №№48, 43, 98 следуют до улицы Каширина по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): по Семинарской улице, далее — по своим маршрутам;
- движение автобусов маршрута №90 — приостанавливается;
- маршруты №57 следуют до поворота на Московское шоссе по своему маршруту, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своему маршруту;
- автобусы маршрута №49 следуют до площади Театральной по своему маршруту, далее: улица Есенина — Спортивная улица — улица Дзержинского — Высоковольтная улица, далее — по своему маршруту;
- маршруты №№65, 99 следуют до улицы Гагарина по своим маршрутам, далее: Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь — улица Ленина — улица Свободы, далее — по своим маршрутам;
- маршруты №77 следуют до улицы Чкалова (остановка «Чаеразвесочная фабрика») по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своему маршруту.