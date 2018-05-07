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12:01, 7 мая 2018 388
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В Кремле началась инаугурация Владимира Путина

В Кремле началась инаугурация Владимира Путина

Фото: Kremlin.ru

В 12:00 понедельника, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца началась инаугурация Владимира Путина. Это уже четвертая церемония для действующего президента России, однако на эту инаугурацию он впервые прибыл без супруги.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, церемония пройдет по устоявшемуся сценарию.

После принесения клятвы Путин выйдет через Красное крыльцо на Соборную площадь, где пройдет смотр парада Кремлевского полка. После этого он отправится на службу в Благовещенский собор.

Напомним, ко дню инаугурации президента в России выпустили почтовую марку.


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