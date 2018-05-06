Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:08, 6 мая 2018 779
 0    0

В WhatsApp произошел массовый сбой из-за спам-сообщений

В WhatsApp произошел массовый сбой из-за спам-сообщений

Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе мессенджера из-за распространяющегося спам-сообщения приложение зависает. Об этом сообщает MensXP.

Сообщение представляет несколько пробелов, в которых, вероятно, скрыты символы. Приложение начинает зависать при нажатии на такое сообщение.

«Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, просто при нажатии на следующее сообщение. Не нажимай сюда», — говорися в нем.

Отмечается, что сбои наблюдаются только на устройствах на Android.

Для решения проблемы необходимо перезагрузить смартфон.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
9:08, 6 мая 2018
В WhatsApp произошел массовый сбой из-за спам-сообщений
20:30, 5 мая 2018
Хакеры нашли способ взлома Android за пару минут
20:55, 1 мая 2018
Хакеры взломали сайт Росприроднадзора
18:00, 1 мая 2018
Viber восстановил работу в России после массового сбоя
17:45, 29 апреля 2018
Telegram возобновил работу после масштабного сбоя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде

Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде 4

В Рязани замеры проб воздуха проводили у дорог, остановок и жилых массивов, в пригороде — на Лысой горе и у ЖК «Дружба».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 58 871
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
20:07, 2 мая 2018 25 038
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 24 494
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
13:16, 22 апреля 2018 22 352
Каких сюрпризов ждать. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю апреля
19:42, 2 мая 2018 22 089
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
Все новости
Форум