В WhatsApp произошел массовый сбой из-за спам-сообщений

Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе мессенджера из-за распространяющегося спам-сообщения приложение зависает. Об этом сообщает
Сообщение представляет несколько пробелов, в которых, вероятно, скрыты символы. Приложение начинает зависать при нажатии на такое сообщение.
«Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, просто при нажатии на следующее сообщение. Не нажимай сюда», — говорися в нем.
Отмечается, что сбои наблюдаются только на устройствах на Android.
Для решения проблемы необходимо перезагрузить смартфон.