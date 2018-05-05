В Сапожковском районе полицейские задержали грабителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратился 54-летний мужчина. Случайный собутыльник под угрозой насилия отобрал у него 2300 рублей.
Полицейские «вычислили» злоумышленника по словестному портрету. Им оказался 40-летний житель села Малый Сапожок. Ранее его судили за кражу и грабеж.
«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет», — говорится в сообщении.