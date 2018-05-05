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21:16, 5 мая 2018 1 269
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Самойлова рассказала, почему выступит на «Евровидении» без коляски

Самойлова рассказала, почему выступит на «Евровидении» без коляски

Певица Юлия Самойлова рассказала, почему выступит на «Евровидении-2018» без инвалидной коляски. По ее словам, коляску скрыли, чтобы «не давить на жалость», передает Life.

Представительница России выступит в специальном «платье-горе».

«В прошлом году все говорили, что мы своей коляской давим на жалость. Мы решили, что если давим на жалось, то давайте скроем коляску», — сказала исполнительница.

Девушка отметила, что постановщики решили не акцентировать внимание на коляске, чтобы зрители оценили вокальные данные, песню и посыл.

Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале конкурса 10 мая, финал пройдет12 мая.

Напомним, в 2017 году Россия откзалась от участия в «Евровидении» из-за недопуска Самойловой.

Фото super.ru


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