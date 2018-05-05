Самойлова рассказала, почему выступит на «Евровидении» без коляски

Певица Юлия Самойлова рассказала, почему выступит на «Евровидении-2018» без инвалидной коляски. По ее словам, коляску скрыли, чтобы «не давить на жалость», передает
Представительница России выступит в специальном «платье-горе».
«В прошлом году все говорили, что мы своей коляской давим на жалость. Мы решили, что если давим на жалось, то давайте скроем коляску», — сказала исполнительница.
Девушка отметила, что постановщики решили не акцентировать внимание на коляске, чтобы зрители оценили вокальные данные, песню и посыл.
Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале конкурса 10 мая, финал пройдет12 мая.
Напомним, в 2017 году Россия
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