Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:30, 5 мая 2018 852
 0    0

Хакеры нашли способ взлома Android за пару минут

Хакеры нашли способ взлома Android за пару минут

Специалисты исследовательской группы VUSec Амстердамского свободного университета обнаружили новый способ взлома смартфонов на платформе Android. Эксперимент провели на трех гаджетах разных марок, пишут «Известия».

Выяснилось, что используя уязвимость в аппаратном обеспечении Rowhammer можно вывести устройство из строя меньше чем за две минуты. Уязвимость позволяет взломать телефон при использовании мобильного браузера и языка программирования JavaScript.

Микроархитектура устройства поражается с помощью вредоносного кода. После этого хакеры получают доступ к данным смартфона.

Для взлома специалистам понадобилось менее двух минут.

Ранее считалось, что Rowhammer поражает лишь компьютеры.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
20:30, 5 мая 2018
Хакеры нашли способ взлома Android за пару минут
20:55, 1 мая 2018
Хакеры взломали сайт Росприроднадзора
18:00, 1 мая 2018
Viber восстановил работу в России после массового сбоя
17:45, 29 апреля 2018
Telegram возобновил работу после масштабного сбоя
17:00, 28 апреля 2018
«ВКонтакте» предупредила о возможных проблемах с доступом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде

Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде 4

В Рязани замеры проб воздуха проводили у дорог, остановок и жилых массивов, в пригороде — на Лысой горе и у ЖК «Дружба».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:21, 22 апреля 2018 84 293
Поваленные деревья и сорванные крыши. Последствия урагана в Рязани. Фото 2
12:42, 1 мая 2018 58 626
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
20:07, 2 мая 2018 24 789
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 24 259
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
13:16, 22 апреля 2018 22 327
Каких сюрпризов ждать. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю апреля
Все новости
Форум