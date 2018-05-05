Хакеры нашли способ взлома Android за пару минут

Специалисты исследовательской группы VUSec Амстердамского свободного университета обнаружили новый способ взлома смартфонов на платформе Android. Эксперимент провели на трех гаджетах разных марок, пишут «
Выяснилось, что используя уязвимость в аппаратном обеспечении Rowhammer можно вывести устройство из строя меньше чем за две минуты. Уязвимость позволяет взломать телефон при использовании мобильного браузера и языка программирования JavaScript.
Микроархитектура устройства поражается с помощью вредоносного кода. После этого хакеры получают доступ к данным смартфона.
Для взлома специалистам понадобилось менее двух минут.
Ранее считалось, что Rowhammer поражает лишь компьютеры.