«Неотакси» подарит ветеранам бесплатные поездки

Компания «Неотакси» подарит ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатные поездки. Воспользоваться предложением можно с 7 по 9 мая. Для этого нужно позвонить по телефону 50-50-50 и сообщить, что машина требуется ветерану.
Как рассказали представители такси, акция стала традиционной, ее проводят ежегодно.
«НеоТакси» работает на рынке пассажирских перевозок с 2013 года. «Мы заботимся о безопасности и комфорте наших клиентов, всегда помним и поддерживаем ветеранов всех локальных воин и людей с ограниченными возможностями», — добавили в компании.