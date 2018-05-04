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16:32, 4 мая 2018 2 345

«Неотакси» подарит ветеранам бесплатные поездки

«Неотакси» подарит ветеранам бесплатные поездки

Компания «Неотакси» подарит ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатные поездки. Воспользоваться предложением можно с 7 по 9 мая. Для этого нужно позвонить по телефону 50-50-50 и сообщить, что машина требуется ветерану.

Как рассказали представители такси, акция стала традиционной, ее проводят ежегодно.

«НеоТакси» работает на рынке пассажирских перевозок с 2013 года. «Мы заботимся о безопасности и комфорте наших клиентов, всегда помним и поддерживаем ветеранов всех локальных воин и людей с ограниченными возможностями», — добавили в компании.


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