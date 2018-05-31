«Неизвестный Каширин». В «Фотодоме» откроется выставка малоизвестных работ рязанского краеведа

В четверг, 31 мая, в рязанском «Фотодоме» откроется выставка малоизвестных работ Евгения Каширина «Неизвестный Каширин». В экспозиции представлены более 70 малоизвестных или ранее не экспонированных фоторабот рязанского мастера светописи и его портреты, сделанные коллегами.
Открытие выставки приурочено ко дню рождения почетного гражданина города краеведа. Начало в 13:00.
«Оригинальные фотографии, помнящие прикосновения рук Евгения Николаевича, отпечатки с абсолютно неизвестных негативов, отретушированных рязанскими фотографами с особой тщательностью и любовью, снимки коллег, поймавших в свои объективы фотографа-легенду, — такие работы вошли в экспозицию подготовленной выставки», — рассказал куратор проекта Андрей Карев.
Фотовыставка «Неизвестный Каширин» будет открыта для посещения до 25 июня включительно по адресу: улица Почтовая, дом №58 с 10:00 до 19:00 с понедельника по субботу, вход свободный.