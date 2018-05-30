Рязанский велопарад сняли городские камеры. Видео опубликовали в группе «
На двухминутном ролике с разных ракурсов показано, как колонны из сотен велосипедистов проехали по улицам города.
Напомним, в воскресенье, 27 мая, более пяти тысяч человек
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Рязанский велопарад сняли городские камеры. Видео опубликовали в группе «
На двухминутном ролике с разных ракурсов показано, как колонны из сотен велосипедистов проехали по улицам города.
Напомним, в воскресенье, 27 мая, более пяти тысяч человек
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Действительно ли парк находится в особо охраняемой зоне и его надо сравнять с землей?