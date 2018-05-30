На дороге у Вышгорода сгорел «Форд»

В среду, 30 мая, на дороге у Вышгорода сгорел Ford Focus. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Машина загорелась примерно в 14:30 на дороге Рязань — Льгово — Вышгород. 46-летний водитель успел выйти из салона.
Никто не пострадал.
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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 30 мая, на дороге у Вышгорода сгорел Ford Focus. Об этом сообщило издательство «Пресса».
Машина загорелась примерно в 14:30 на дороге Рязань — Льгово — Вышгород. 46-летний водитель успел выйти из салона.
Никто не пострадал.
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