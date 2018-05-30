Любимов попал в «Острый репортаж» с Аллой Михеевой на Первом канале. Видео

Николай Любимов попал в «Острый репортаж» с Аллой Михеевой. Выпуск вышел в эфир во вторник, 29 мая, на Первом канале.
Корреспондент Алла Михеева посетила Петербургский экономический форум, на котором пообщалась с участниками. Она подошла к стенду Рязанской области, где поздоровалась с «электронным губернатором», а затем лично пообщалась с главой региона.
Любимов признался ведущей, что не знает губераторов, которые «начинают работать после слов „вот вам конвертик“».
Напомним, ранее «электронный губеранатор» уже