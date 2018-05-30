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11:27, 30 мая 2018 553
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Любимов попал в «Острый репортаж» с Аллой Михеевой на Первом канале. Видео

Любимов попал в «Острый репортаж» с Аллой Михеевой на Первом канале. Видео

Николай Любимов попал в «Острый репортаж» с Аллой Михеевой. Выпуск вышел в эфир во вторник, 29 мая, на Первом канале.

Корреспондент Алла Михеева посетила Петербургский экономический форум, на котором пообщалась с участниками. Она подошла к стенду Рязанской области, где поздоровалась с «электронным губернатором», а затем лично пообщалась с главой региона.

Любимов признался ведущей, что не знает губераторов, которые «начинают работать после слов „вот вам конвертик“».

Напомним, ранее «электронный губеранатор» уже становился героем «Вечернего Урганта».


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