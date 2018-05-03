В аварии со школьным автобусом в Ивановской области пострадали семеро

В аварии со школьным автобусом в Ивановской области пострадали семь человек, в том числе четверо детей, передает «
ДТП произошло в четверг, 3 мая, в 8:30 по московскому времени на дороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех. По данным полиции, школьный ПАЗ ехал из деревни Михайлово в село Елнать, в салоне были 18 детей и двое взрослых. Водитель автобуса поворачивал, а 39-летний мужчина на Nissan Almera выехал на «встречку». От удара автобус опрокинулся набок.
В региональнмо минздраве сообщили, что тяжелых травм ни у кого нет. Большинству пострадавшим помощь оказали на месте.