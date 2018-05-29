В Рязани в пятый раз пройдет зональный тур летней спартакиады «Роснефти»

В Рязани в пятый раз проходит зональный тур XIV летней спартакиады ПАО «НК «Роснефть». Его принимает Рязанская нефтеперерабатывающая компания.
Соревнования проходят с 29 мая по 1 июня на площадках парк-отеля «Фестиваль», стадионе «Спартак», ЦСКА и ТРЦ «Малина». В них участвуют более 250 спортсменов-нефтяников из Саратова, Москвы, Орла, Рязани, а также из Украины и Удмуртии.
На торжественной церемонии открытия участников состязаний приветствовал гендиректор АО «РНПК» Владимир Абрамов. «Компания «Роснефть» реализует много значимых для страны проектов, многие из них имеют мировой масштаб, — сказал он. — Поэтому ее кадры должны быть не только высокопрофессиональными, но и физически здоровыми. Компания для этого создает все условия. Праздник спорта, который мы проводим, поможет нам стать ближе друг к другу, обменяться опытом, и выявить коллективы, не только сильнейшие физически, но и с большой волей к победе».
Гендиректор РНПК пожелал спортсменам, судейскому составу, тренерам и болельщикам «получить огромное удовольствие от спортивных побед и укрепить физическое здоровье». Для участия в зональных играх нефтяники прошли отбор на внутренних соревнованиях. На спартакиаде они соревнуются в мини-футболе, волейболе, баскетболе, легкой атлетике, силовом двоеборье (гиря/ядро), двоеборье (бильярд/боулинг), настольном теннисе, шахматах и перетягивании каната.
Команды-победители получат кубки и дипломы, обладатели первого и второго мест будут отстаивать честь своих предприятий на финальном этапе спартакиады ПАО «НК «Роснефть» в сентябре.