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12:00, 29 мая 2018 415

Рязанцы чаще покупают квартиры в новых районах города — застройщик

Рязанцы чаще покупают квартиры в новых районах города — застройщик

Рязанцы все чаще покупают квартиры в новых районах города. Об этом рассказали в пресс-службе «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков Рязани.

«Квартиры в новых районах можно приобрести у того, кто их строил, минуя посредников и перекупщиков. Ответственный застройщик способен предложить самые выгодные условия покупки, даже снизить платеж по ипотеке до 3,7% годовых. Возможны и другие акции и скидки. Так, „Северная компания“ предлагает рязанцам ипотеку без первоначального взноса. Найти на вторичном рынке столь выгодные условия просто невозможно», — заявили в пресс-службе застройщика.

Как отметили «Северной компании», покупка жилья в современном новом районе гарантирует однородность состава жильцов, развитую инфраструктуру на территории жилого комплекса, систему охраны и видеонаблюдения, игровые площадки и парковочные места.

«Новые районы строятся ближе к природе, часто недалеко от водоемов. Так, рядом с ЖК „Северный“, расположены целых два пруда, ЖК „Метропарк“ находится на берегу реки Трубеж, а жителей ЖК „Юный“ ждет рыбалка на Оке. Обладатели квартир в новых районах от „Северной компании“ могут почувствовать себя загородными жителями, находясь в минутах пути от центра города», — отметили в компании.

«Жилье в новых районах выгоднее. Новые дома не потребуют затратного ремонта, созданные из высокотехнологичных материалов коммуникации прослужат годы, а современная система отопления с помощью крышных котелен позволит существенно экономить на квартплате», — говорится в пресс-релизе.

Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 17:00 Телефон 707-000.


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