Рязанцы все чаще покупают квартиры в новых районах города. Об этом рассказали в пресс-службе «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков Рязани.
«Квартиры в новых районах можно приобрести у того, кто их строил, минуя посредников и перекупщиков. Ответственный застройщик способен предложить самые выгодные условия покупки, даже снизить платеж по ипотеке до
Как отметили «Северной компании», покупка жилья в современном новом районе гарантирует однородность состава жильцов, развитую инфраструктуру на территории жилого комплекса, систему охраны и видеонаблюдения, игровые площадки и парковочные места.
«Новые районы строятся ближе к природе, часто недалеко от водоемов. Так, рядом с ЖК „Северный“, расположены целых два пруда,
«Жилье в новых районах выгоднее. Новые дома не потребуют затратного ремонта, созданные из высокотехнологичных материалов коммуникации прослужат годы, а современная система отопления с помощью крышных котелен позволит существенно экономить на квартплате», — говорится в пресс-релизе.
Офис «Северной компании» расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 17:00 Телефон 707-000.