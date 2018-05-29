Рязанцев пригласили поучаствовать в марафонском забеге

В воскресенье, 3 июня, на территории биатлонного комплекса «Алмаз» и Экопарка «Поляны» впервые пройдет забег на марафонскую и полумарафонскую дистанции с элементами кросса. Об этом сообщили на пресс-конференции в региональном минспорте во вторник, 29 мая.
Для участия в забеге уже зарегистрировались около трехсот атлетов из Рязани и области, Москвы, Ярославля, Саратова, Старого Оскола, Владимира, Кишинева. Поучаствовать в состязаниях может каждый рязанец.
Забег начнется в 10:00. Каждого участника оснастят чипом электронного хронометража, на трассе разместят несколько пунктов питания с водой, изотониками и фруктами. Участников обработают реппелентами от насекомых, а на финише угостят пловом и горячим чаем.
Главной особенностью соревнований стала сложность забега для профессиональных спортсменов, привыкших соревноваться на стадионе.
«Конечно буреломов и болот, характерных для „трейла“ не будет, однако подъемы и сложный рельеф, безусловно сравняет шансы профессионалов и любителей легкой атлетики», — отметил представитель биатлонного комплекса «Алмаз» Дмитрий Хабибуллин.
За первое место в марафонской дистанции атлет получит 50 тысяч рублей, а на полумарафоне — 15 тысяч рублей.
Зарегистироваться для участия в соревнованиях можно на