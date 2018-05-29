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22:21, 29 мая 2018 413
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На улице Свободы на четыре машины и трубы тепломагистрали упало дерево

На улице Свободы на четыре машины и трубы тепломагистрали упало дерево

Фото: Pixabay.com

Вечером во вторник, 29 мая, на улице Свободы на четыре машины и трубы воздушной тепломагистрали упало дерево. Об этом сообщили в администрации города.

Дерево рухнуло около дома №81 примерно в 21:10. На месте работают аварийные бригады.


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