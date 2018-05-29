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15:45, 29 мая 2018 310
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На ремонт дворов в Рязани потратят 115 миллионов рублей. Список

На ремонт дворов в Рязани потратят 115 миллионов рублей. Список

На ремонт дворов в Рязани потратят 115 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Комплексное благоустройство 13 дворов проведут по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

В этом году в список попали 23 многоквартирных дома, жильцы которых оплатили 10% от стоимости работ, в которые войдет озеленение, освещение, ремонт асфальта, оборудование автопарковок, детских и спортивных площадок.

Полностью перечень дворов выглядит следующим образом:

  • улица поселок Мехзавода, дом № 9;
  • улица Весенняя, дом №24 корпус 1;
  • улица Грибоедова, дом №55;
  • улица Интернациональная, дома №№ 15, 16, 16 корпус 1, 17;
  • улица Крупской, дом №8;
  • улица Новоселов, дома №№ 32, 34, 35;
  • улица Октябрьская, дом №1, 3/1;
  • улица Сельских Строителей, дом №4-ж;
  • улица Советской Армии, дома №№ 20, 22, 24;
  • улица Станкозаводская, дома №№ 9, 10;
  • улица Фрунзе, дом №18 и улица Введенская, дом №94;
  • улица Шевченко, дом №11;
  • Первомайский проспект, дом №74 корпус 1.

Напомним, в прошлом году по федеральной программе отремонтировали 200 дворов.


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