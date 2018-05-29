На ремонт дворов в Рязани потратят 115 миллионов рублей. Список

На ремонт дворов в Рязани потратят 115 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Комплексное благоустройство 13 дворов проведут по федеральной программе «Формирование современной городской среды».
В этом году в список попали 23 многоквартирных дома, жильцы которых
Полностью перечень дворов выглядит следующим образом:
- улица поселок Мехзавода, дом № 9;
- улица Весенняя, дом №24 корпус 1;
- улица Грибоедова, дом №55;
- улица Интернациональная, дома №№ 15, 16, 16 корпус 1, 17;
- улица Крупской, дом №8;
- улица Новоселов, дома №№ 32, 34, 35;
- улица Октябрьская, дом №1, 3/1;
- улица Сельских Строителей, дом №4-ж;
- улица Советской Армии, дома №№ 20, 22, 24;
- улица Станкозаводская, дома №№ 9, 10;
- улица Фрунзе, дом №18 и улица Введенская, дом №94;
- улица Шевченко, дом №11;
- Первомайский проспект, дом №74 корпус 1.
Напомним, в прошлом году по федеральной программе