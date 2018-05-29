На перекрестке улицы Рыбацкой и проезда Речников начал проваливаться коллектор. Фотографии опубликовали во «ВКонтакте».
Напомним, прошлым летом на улице Кремлевский вал четыре раза
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На перекрестке улицы Рыбацкой и проезда Речников начал проваливаться коллектор. Фотографии опубликовали во «ВКонтакте».
Напомним, прошлым летом на улице Кремлевский вал четыре раза
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