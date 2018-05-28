В РГУ рассказали о судьбе студентов неаккредитованных специальностей

В Рязанском государственном университете имени Есенина
28 и 29 мая со студентами 1-3 курсов проведут факультетские собрания. Для выпускников университет организует государственную итоговую аттестацию в других вузах Рязани.
«В соответствии с федеральным законодательством университет имеет право подать заявление о проведении государственной аккредитации в отношении укрупненной группы направлений подготовки профессионального образования
Экономический факультет
Вуз имеет право продолжать обучение, но не может выдавать студентам дипломы гособразца по специальностям, которых лишили аккредитации. Кроме того, студенты останутся без отсрочки от службы в армии.
По результатам проверки РГУ на шесть лет аккредитовали по 160 образовательным программам.