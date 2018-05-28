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8:22, 28 мая 2018 781
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В РГУ рассказали о судьбе студентов неаккредитованных специальностей

В РГУ рассказали о судьбе студентов неаккредитованных специальностей

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязанском государственном университете имени Есенина рассказали о судьбе студентов неаккредитованных специальностей. Напомним, учебные программы шести экономических и управленческих направлений не соответствуют государственным стандартам образования.

28 и 29 мая со студентами 1-3 курсов проведут факультетские собрания. Для выпускников университет организует государственную итоговую аттестацию в других вузах Рязани.

«В соответствии с федеральным законодательством университет имеет право подать заявление о проведении государственной аккредитации в отношении укрупненной группы направлений подготовки профессионального образования 38.00.00 „Экономика и управление“ в 2019 году», — отметили на сайте РГУ.

Экономический факультет лишился аккредитации по всем своим направлениям подготовки, а ФСУ — по всем управленческим направлениям. У «Физмата» без аккредитации осталось одно направление: 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль: Управление персоналом).

Вуз имеет право продолжать обучение, но не может выдавать студентам дипломы гособразца по специальностям, которых лишили аккредитации. Кроме того, студенты останутся без отсрочки от службы в армии.

По результатам проверки РГУ на шесть лет аккредитовали по 160 образовательным программам.


© RZN.info

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