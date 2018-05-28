Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

После крушения легкомоторного самолета в Рязанской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщил
Как установило следствие, в субботу, 26 мая, в 20:15 на северо-западной окраине деревни Кобылино Ухоловского района
Воздушное судно, которым управлял пилот 1964 года рождения, проводило химическую обработку. Самолет принадлежал частному лицу.
Пилот скончался на месте происшествия от полученных травм.
Во время расследования выяснили, что самолет использовали без действующего сертификата летной годности, свидетельства эксплуатанта и без ведения эксплуатационной документации.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, образцы топлива, опросили очевидцев. Продолжается сбор доказательств.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)