Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:41, 28 мая 2018 205
 0    0

Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области

После крушения легкомоторного самолета в Рязанской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщил сайт СК России.

Как установило следствие, в субботу, 26 мая, в 20:15 на северо-западной окраине деревни Кобылино Ухоловского района упал легкомоторный самолет Х-32 «Бекас».

Воздушное судно, которым управлял пилот 1964 года рождения, проводило химическую обработку. Самолет принадлежал частному лицу.

Пилот скончался на месте происшествия от полученных травм.

Во время расследования выяснили, что самолет использовали без действующего сертификата летной годности, свидетельства эксплуатанта и без ведения эксплуатационной документации.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, образцы топлива, опросили очевидцев. Продолжается сбор доказательств.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
17:53, 28 мая 2018
Под Рязанью из-за подозрительного предмета эвакуировали больницу
17:41, 28 мая 2018
Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области
17:15, 28 мая 2018
В полиции прокомментировали драку в «М-5 Молле»
16:59, 28 мая 2018
Посетитель рязанского торгового центра избил охранника. Видео 3
15:46, 28 мая 2018
В Индии колесо обозрения убило десятилетнюю девочку. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Участница праймериз рассказала RZN.info о том, что она готова изменить в жизни родного города.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 25 952
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 25 548
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
16:03, 17 мая 2018 24 964
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
8:11, 23 мая 2018 19 066
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 18 064
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Форум