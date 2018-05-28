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18:19, 28 мая 2018 547
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Рыбновца осудят за неуплату миллионного долга по налогам

Рыбновца осудят за неуплату миллионного долга по налогам

В Рязанской области завершили уголовное дело в отношении 53-летнего рыбновца, которого обвиняют в неуплате налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установило следствие, в январе 2016 года обвиняемый продал земельный участок в поселке Искра Рязанского района и здание колбасного цеха. За это мужчина получил более 10,5 млн рублей и должен был предоставить налоговую декларацию до 30 апреля 2017 года, чего не сделал. Его долг составил более 1,1 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, совершенное в крупном размере). Его направили для рассмотрения в суд.


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