Рыбновца осудят за неуплату миллионного долга по налогам

В Рязанской области завершили уголовное дело в отношении 53-летнего рыбновца, которого обвиняют в неуплате налогов. Об этом сообщила
Как установило следствие, в январе 2016 года обвиняемый продал земельный участок в поселке Искра Рязанского района и здание колбасного цеха. За это мужчина получил более 10,5 млн рублей и должен был предоставить налоговую декларацию до 30 апреля 2017 года, чего не сделал. Его долг составил более 1,1 млн рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, совершенное в крупном размере). Его направили для рассмотрения в суд.