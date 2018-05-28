Бастрыкин потребовал закрыть Instagram после теракта в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин призвал закрыть Instagram. Об этом он заявил на съезде уполномоченных по правам детей, передает
Бастрыкин заявил, что против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт.
«В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что
«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — добавил он.
Отметим, что, вероятно, глава СК оговорился, поскольку в отчете о мероприятии на
Напомним, 16 апреля в России