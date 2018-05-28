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13:20, 28 мая 2018 166
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Бастрыкин потребовал закрыть Instagram после теракта в Петербурге

Бастрыкин потребовал закрыть Instagram после теракта в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин призвал закрыть Instagram. Об этом он заявил на съезде уполномоченных по правам детей, передает РБК.

Бастрыкин заявил, что против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт.

«В Турции вместо Yandex, Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — сказал глава СК.

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — добавил он.

Отметим, что, вероятно, глава СК оговорился, поскольку в отчете о мероприятии на сайте СК сообщается о закрытии мессенджера Telegram.

Напомним, 16 апреля в России начали блокировать Telegram по решению Таганского суда из-за того, что мессенджер не предоставил ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Юристы Telegram оспорили решение о блокировке.


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