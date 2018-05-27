Юбилей. В петербургский мост с надписью «ГАЗель не проедет» врезался 150-й автомобиль

В петербургский мост с надписью «ГАЗель не проедет» врезался 150-й автомобиль. Об этом сообщил Twitter-аккаунт «Мост глупости».
«То, чего все так долго ждали, свершилось! 150-я „ГАЗель“ (именно „ГАЗель“!) приехала в этот солнечный воскресный денек!» — говорится в сообщении.
Напомним, путепровод на Софийской улице Санкт-Петербурга прославился тем, что из-за особенностей конструкции под ним не могут проехать автомобили с высоким кузовом. Но несмотря на знаки и баннер с надписью «ГАЗель не проедет», грузовики, автобусы и другие автомобили продолжают в него врезаться.
То, чего все так долго ждали, свершилось! 150я Газель (именно Газель!) приехала в этот солнечный воскресный денек! pic.twitter.com/qmKMjyov9f— Мост глупости (@FoolsBridge) 27 мая 2018 г.