В Шилове полицейские разыскали украденный велосипед

В Шилове полицейские раскрыли кражу велосипеда. Об этом сообщил
Недавно купленное транспортное средство пропало у 31-летней женщины. Велосипед украли из подъезда, никаких антиугонных приспособлений на нем не было.
Опросив людей и посмотрев записи с уличных камер, полицейские «вычислили» злоумышленника. Им оказался 59-летний сосед потерпевшей, его задержали.
«Как позже стало известно следствию, мужчина заметил в своем подъезде оставленный без присмотра и запирающих устройств велосипед и уехал на нем, а затем спрятал криминальную добычу в укромном месте. Похищенный велосипед изъяли», — говорится в сообщении.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.