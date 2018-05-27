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19:45, 27 мая 2018 545
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В Шилове полицейские разыскали украденный велосипед

В Шилове полицейские разыскали украденный велосипед

Фото: Pixabay.com

В Шилове полицейские раскрыли кражу велосипеда. Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской области.

Недавно купленное транспортное средство пропало у 31-летней женщины. Велосипед украли из подъезда, никаких антиугонных приспособлений на нем не было.

Опросив людей и посмотрев записи с уличных камер, полицейские «вычислили» злоумышленника. Им оказался 59-летний сосед потерпевшей, его задержали.

«Как позже стало известно следствию, мужчина заметил в своем подъезде оставленный без присмотра и запирающих устройств велосипед и уехал на нем, а затем спрятал криминальную добычу в укромном месте. Похищенный велосипед изъяли», — говорится в сообщении.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.


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