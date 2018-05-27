Россияне смогут потребовать более высокую компенсацию за задержку авиарейсов

Пассажиры смогут получить более высокую компенсацию за аздержку авиарейсов. Вступают в силу соответствующие поправки в воздушный кодекс России, передает «
Максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами теперь составит до 360 тысяч рублей. Ранее максимальная сумма составляла 25 тысяч рублей за час задержки.
Размер компенсации за утерянный багаж составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи. Теперь максимальная компенсация может достичь 90 тысяч рублей.
Также авиакомпании пересматривают оформление электронного перевозочного документа для грузоперевозок.